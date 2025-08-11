¡ÚÂ®Êó¡Û·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤ÈÄ¹½§Ä®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¡Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸
·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤ÈÄ¹½§Ä®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÌÌ¾»Ô¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤¹¤®¤Ë·§ËÜÃÏÊý¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å10»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Ç115.5¥ß¥ê¤È´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«ÎÌ¤òµÏ¿¤·¡¢¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Ç¤â1»þ´Ö¤Ë108¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢3»þ´Ö±«ÎÌ¤¬280¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ä«¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤Ë80¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¶ÌÌ¾»Ô¤ÈÄ¹½§Ä®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£