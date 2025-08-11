『在庫復活』待ってたーーーッ！【ハニーズ】きれい見え抜群♡「ひんやりトップス」

毎日暑いけどやっぱりおしゃれは楽しみたい。今年も各ブランドから冷感アイテムが続々と登場していますが、今回は【ハニーズ】の、再入荷した「ひんやりトップス」に注目！ 接触冷感機能付きなうえ、きれいめに着こなしやすいデザインを厳選して紹介します。着回しが利くので、暑い日も自分好みのスタイルを楽しんでみて。

きれいめに着こなしやすい冷感フリルTシャツ

【ハニーズ】「フリル袖Tシャツ」\1,280（税込）

ブラウス感覚でオンオフ問わず着回しやすいフリル袖のTシャツ。接触冷感・吸水速乾・UVカットなど夏に嬉しい機能付きです。フリル袖にはさりげなくシフォン素材が施されており、コーデを華やかに見せてくれそう。二の腕カバーにも一役買ってくれるはず。腰回りが隠れる着丈で、タックインでもアウトスタイルでも着こなしやすいのも嬉しいポイントです。

白スカートで夏らしい洗練されたスタイルに

爽やかなライトブルーのフリル袖Tシャツには、白のスカートを合わせて夏らしく上品に。スカーフやアクセサリーをアクセントに取り入れると、洗練されたおしゃれが叶いそう。裾にボリュームが出やすいティアードスカートを合わせて立体的なシルエットを楽しむほか、シンプルなテーパードパンツやスラックスできちんと感を演出するのもおすすめ。

全色揃えたいきれいめタンクトップ

【ハニーズ】「きれいめタンクトップ」\1,280（税込）

シンプルデザインのタンクトップは、公式オンラインストアによると「程よくハリがあり、さらりとした肌触り」で高見えしそう。一枚ではもちろん、接触冷感機能付きなのでシアーシャツなどのインナーとしても使いやすいはず。着回しやすく全9色とカラバリが豊富なので、イロチ買いもおすすめです。

タックアウトで着こなす上品なリラックスコーデ

優しいグレージュカラーのタンクトップは、あらゆるカラーと相性が良く使いやすそう。裾はスリット入りでアウトスタイルもキマりやすいので、夏らしいリラックス感のある着こなしにもぴったり。グレージュ × マスタードカラーの上下は黒で引き締めて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Momo.S