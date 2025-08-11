「体験版で仕事しろ！」上司が強要した仕事用ソフトの“違法行為”…ブラック企業の末路【作者に聞く】
自身の妊娠をきっかけに育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回は、Twitterで投稿されているエッセイ漫画『【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法』を紹介するとともに、本作に登場するソフトの有効期限や、その後の会社の対応についても本人にインタビューを実施。その後編をお届けする。
「しばらくソフトが使えるならいいか」と気持ちを切り替えて仕事に向かったしゃけなかほいさん。しかし、PC画面にはソフトの購入を促すアラートが表示され、仕事ができない事態に陥った。その様子に気付いた上司は、急いで部長のもとへ駆け寄り何やら話し出す。すると、部長は「そんな金あるか!?なんとかしろ！」と無茶ぶりを放った。上司の言葉にドン引きするしゃけなかほいさん。
席に戻った上司は、無言で何かの作業を始めた。「しばらく体験版で仕事して」と言い、新規アカウント情報が記載されたメモを渡されたのだ。体験版には機能制限があり、アカウントが変わると仕事に支障が出てしまう。さらに、体験版は商用利用が禁止されている。そのことを上司に伝えても、「いいから仕事して！」と一蹴されてしまい、しゃけなかほいさんはしばらく体験版で仕事をすることになった。
仕事に必要なソフトすら購入しない会社、さらには体験版での商用利用という規則違反まで強要するブラック企業。しゃけなかほいさんの会社への不信感は募るばかりであった。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
