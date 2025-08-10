旗手怜央が芸術的ミドルで今季初ゴール！　セルティックが開幕から2連勝、山田新も新天地デビューを果たす

スコティッシュ・プレミアシップ第2節が10日に行われ、アバディーンとセルティックが対戦した。



セント・ミレンとのリーグ開幕戦を1−0で勝利したセルティック。この試合ではFW前田大然とMF旗手怜央が先発出場し、FW山田新はベンチスタートとなった。



セルティックは27分、左サイドからキーラン・ティアニーがクロスにワンタッチで合わせたベンジャミン・ニグレンの得点で先制し、前半を1点リードで折り返す。そして66分、旗手がペナルティーアークの右横でニグレンからパスを貰うと、右足を一閃。シュートはクロスバーを叩きながらゴール右上に吸い込まれ、セルティックが加点した。さらに、直後の66分には山田が途中交代して新天地での公式戦デビューを果たした。



試合はこのままセルティックが2−0で勝利し、シーズン開幕から2連勝を記録している。



セルティックは次戦、15日に行われるスコティッシュリーグカップ2回戦でフォルカーク（スコットランド1部）と対戦する。



【スコア】

アバディーン 0−2 セルティック



【得点者】

0−1 27分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）

0−2 66分 旗手怜央（セルティック）