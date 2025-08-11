ものすごい歓声に出迎えられながらステージに登場した米米CLUB。スクリーンに浮かび上がった「大米米興業組合」という毛筆体のロゴが渋い。ダンサーチーム・SUE CREAM SUE、ホーンセクション・BIG HORNS BEEも含む大所帯の彼らがステージに並ぶとワクワクせずにはいられない。＜LuckyFes＞への彼らの出演は今回が初。どのようなライブを繰り広げるのだろうか。

「おひかえなすって。我ら大米米興業組合。汚れ切ったこの身体、歌ってみましょう、魅せましょう！」​──カールスモーキー石井による名調子の口上を経てスタートしたオープニングナンバーは「浪漫飛行」。スタートした瞬間、観客の間から上がった喜びの声。穏やかな手拍子も加わる。この曲が深く愛されているのを、人々の反応を通じて感じた。続いて披露されたのも大ヒット曲「君がいるだけで」。温かな歌声を受け止めると、この曲が主題歌を務めた月9ドラマ『素顔のままで』のことも懐かしく思い出された。

「一番最後にやればいいのにという2曲をやって困ってる（笑）。みんなが知ってる曲を歌おうじゃないかと決めたのがこの2曲。夏の曲といったらTUBE。夏の雰囲気、いいですね。同じくらいにデビューしたから歌いたくない（笑）。でも、先輩の歌だったら歌える。ちょっとアレンジを温めまして『命込めましょうバージョン』聴いてください」​──選曲の経緯を話した後、サザンオールスターズ「いとしのエリー」のカバーを披露したのは予想外だった。BIG HORNS BEEが吹き鳴らすホーンのロマンチックな響き、柔らかなピアノの音色に彩られながら輝いた不朽のメロディ。美味しいお酒でもゆっくり楽しみながら浸りたいカバーだった。

暴走気味の語りが曲間に繰り広げられたものの、名曲3連発によって生まれた爽やかな感動。今夜のライブはこのような感じで展開し続けるのか？ 彼らのことをよく知っている人は、そんなはずはないと思っていただろう。大正解！ この後、とんでもない曲たちが連発された。先陣を切ったのは「それじゃあ、もっと夏っぽい曲を」という言葉が添えられえた「日本の夏」。タイトルを見ると和的情緒に満ち溢れた曲をイメージしたくなるが、カールスモーキー石井による一人芝居も交える中で、実にエッチな内容であることがどんどん露わになった。先ほどの「いとしのエリー」でハートを掴まれた観客は、ひっくり返りそうになったかもしれない。アンダーグラウンドの香りが満載のこの曲をフェスの場に持ってくるとは……。

「いよいよウチの頭（かしら）の登場です。この間、大河ドラマに出てまして。一度も観たことないけど、すごくいいドラマらしいですね。ここで代表曲を歌っても面白くない。もっと知らない曲をやらせていただきます」とカールスモーキー石井が言った後、ゆっくりと歩きながらステージ中央へと向かったジェームス小野田。彼が美声で歌い上げた謎のナンバーは、「誰も知らない曲」とでもタイトル表記するしかないだろう。誰も知らないにもかかわらず、観客をシンガロングへと強引に巻き込んでいたのがクレイジー極まりなかった。そして、そのまま雪崩れ込んだ「狂わせたいの」は、ジェームス小野田の歌声が暴れ馬のように炸裂。山本リンダのカバーが米米CLUBの十八番なのは、ファンはよくご存じだろう。原曲にもたっぷり含まれている刺激的なエッセンスを活かしながら魔改造することにかけて彼らに敵う存在は他にいないことが示されていた。

盛りだくさんだったこのライブを締めくくったのは、必殺のファンクチューン「Shake Hip!」。手拍子やお尻をフリフリするだけでは我慢できず、溢れ出る衝動のままになんだかよくわからないクネクネした動きで踊る観客も発生。艶めかしい昂揚感が、夜の国営ひたち海浜公園を包み込んでいた。米米CLUBのライブを初めて観る人がたくさんRAINBOW STAGEに集まっていたはずだが、危険な香りが本質であることを実感したに違いない。序盤の名曲路線を経て、ぶっ飛んだ遊び心の牙で噛みついてきた米米CLUB。日本の音楽シーンのかけがえのない珍獣、宝、秘宝館のような存在だと証明するライブだった。

取材・文◎田中大

写真◎虬車寿一、SARU(SARUYA AYUMI)

セットリスト

1​. 浪漫飛行

2​. 君がいるだけで

3​. いとしのエリー

4​. 日本の夏

5​. 誰も知らない曲

6​. 狂わせたいの

7​. Shake Hip!

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

