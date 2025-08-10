¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡äDragon Ash¡¢WING STAGE2ÆüÌÜ¥È¥ê¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ª¤Þ¤¨¤é¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¿·µì¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿2ÆüÌÜ¤ÎWING STAGE¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Dragon Ash¤À¡£¡Ö1-2-1-2-3-Go¡ª¡×¤ÈKj¡ÊVo, G¡Ë¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢¡ÖFor divers area¡×¤«¤é±éÁÕ¤Ë¤Ê¤À¤ì¤³¤à¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î5¿Í¤Ï¶Ê´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¡ÖMix It Up¡×¡ÖROCKET DIVE¡×¡ÖThe Show Must Go On¡×¤È¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢Kj¤Ï¡Ö²£¤ÎÅÛ¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢²£¥â¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¡ÖÆ¬¿¶¤ì¤ëÅÛ¡¢¤»¡¼¤Î¡ª¡×¡ÖË½¤ì¤í¡ª¡×¡ÖÄ·¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢²¶Ã£¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤¾¡£½Ð¤·¤¤ì¡ª¡×¡ÖÍè¤¤¡ªÍè¤¤¡ªÍè¤¤¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤é¤Î¤â¤ó¤À¡ª³Ú¤·¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´ÑµÒ¤¬¥â¥Ã¥·¥å¡¢¥À¥¤¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç±þ¤¨¡¢ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤Ê±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËWING STAGE¤ËÇ®¶¸¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖEntertain¡×¤Î¥é¥Æ¥ó¥°¥ë¡¼¥Ö¡¢¡ÖFor divers area¡×¤ËHIROKI¡ÊG¡Ë¤¬²Ã¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¡¢¡ÖROCKET DIVE¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤Ê±éÁÕ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢Makoto Sakurai¡ÊDr¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¡¢¤·¤«¤·¥é¥¦¥É¤Ë¥Ó¡¼¥È¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¡¼¥Ö¤òºî¤Ã¤¿¡ÖThe Show Must Go On¡×¤Î¥É¥é¥ß¥ó¥°¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ÖThe BONEZ¤È²ó¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËLuckyFes¤Î¥Ü¥¹2¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢Dragon Ash¤ÈThe BONEZ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤Èº£²ó¤Î½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿Kj¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Ü¥¹2¿Í¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Á¥¯¥½²Æ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÆÞ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë²Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
The BONEZ¤ÎZAX¡ÊDr¡Ë¤¬BOTS¡ÊDj¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤¤¤¿¡ÖLa Bamba¡×¤«¤é»Ï¤á¤¿¸åÈ¾Àï¡£¤½¤³¤«¤é·Ò¤²¤¿¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤ÎÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤¬¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î½õÁö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£
HIROKI¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë´ÑµÒ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡ÖFantasista¡×¤Ï¡¢¡ÖÊ¢¤ÎÄì¤«¤éÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦Kj¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬Ìë¶õ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£T$UYO$HI¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¾å¤ÇÃÆ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶Ã£¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬°ìÈÖ¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤³¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×ÆÍÁ³¡¢Éé¤±¤óµ¤¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Kj¤¬Â³¤±¤¿¡Ö²¶Ã£¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤Ê¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´ÑµÒ¤¬¿§¤á¤Î©¤Ä¡£¤â¤·¤ä¡ª¡©
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈKj¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢The BONEZ¤ÎJESSE¡ÊVo¡Ë¤¬¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Kj¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿The BONEZ¤Î¡ÖStraight Up¡×¤ÎDragon Ash ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡£The BONEZ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü2ÅÙÌÜ¤ÎKj¤ÈJESSE¤Î¶¦±é¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç´¿¤Ó¤À¡£Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë2¿Í¤¬²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤é¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¶»¥¢¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÔÂç¤«¤Ä¥¢¥ó¥»¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡ÖNew Era¡×¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÎÍÙ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡£·¯¤ÎÍÙ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÙ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡£Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Î¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿Kj¤Ï¡ÖÍÙ¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Ë¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Kj¤À¤±¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËKj¤¬´ÑµÒ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤ò·Ç¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤½¤Î1¸Ä1¸Ä¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¸Ä1¸Ä¤Ï·è¤·¤Æ¥à¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ª¤Þ¤¨¤é¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÄ±ß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£Dragon Ash¤Î5¿Í¤ÎÇØ¸å¤ÇJESSE¤¬·Ç¤²¤ëDragon Ash¤ÈThe BONEZ¤Îå«¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖStraight Up¡×¤Î´ú¤¬WING STAGE¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ï¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
¼Ì¿¿¡ýSARU (SARUYA AYUMI)
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.For divers area
2.Mix It Up
3.ROCKET DIVE
4.The Show Must Go On
5.La Bamba
6.Fantasista
7.Straight Up (JESSE)
8.New Era
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
