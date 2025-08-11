暑い夏こそ食べたい！ ハワイの名物料理『ガーリックシュリンプ』って、知ってる？

夏、真っ盛り。猛暑の日が続いていて、食欲が減退し、すでにバテぎみという人も多いのではないでしょうか。そんな人におすすめなのが、アリシンやビタミンB1 が豊富に含まれる、にんにくを使った料理。

今回、ご紹介するのは、「ガーリックシュリンプ」のレシピです。「ガーリックシュリンプ」は、ハワイの名物シーフード料理。にんにくとバターの風味が香ばしく炒めたえびと相性抜群です。

「ガーリックシュリンプ」は、イベントなどで列をなすキッチンカーでも人気。キッチンカーで供されるランチBOX風に、ご飯を添えてめしあがれ！

『ガーリックシュリンプ』のレシピ

材料（2人分）

えび（殻つき）……12尾（約300g）

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）



〈ガーリックオイルだれ〉

玉ねぎのすりおろし……大さじ2

にんにくのすりおろし……大さじ1

オリーブオイル……大さじ3

砂糖……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々



レモンのくし形切り……2切れ

赤唐辛子……2本

サニーレタス……適宜

白ワイン……大さじ2

好みのドレッシング……適宜

塩

小麦粉

バター



作り方

（１）材料の下ごしらえをする



赤唐辛子はへたを取り、半分にちぎって種を取る。えびはけん先（尾のとがった部分）を取り、キッチンばさみで背を切り開き、背わたがあれば取る。ボールに入れ、塩小さじ1をふってもみ、水で洗って水けを拭く。別のボールにガーリックオイルだれの材料を混ぜ、えびを加えてもみ、10分ほどおく。



（２）えびを炒める



フライパンを中火で熱し、唐辛子とえびをたれごと加える。弱火にして3分ほど炒め、小麦粉小さじ1/2をふって1分ほど炒める。中火にし、白ワインを加えてさっと炒め合わせる。火を止めて、バター15gを加えてあえる。



（３）仕上げる



器にご飯と（２）、ちぎったサニーレタスを盛る。レモンを添え、レタスにドレッシングをかける。

（『オレンジページ』 2021年8月2日号より）