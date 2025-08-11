¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡Û°æËÜ¾»Ìé¡¡½éÆü£¶Ž¤£µÃå¤â¡ÄÅöÃÏ£´Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¡Ö²¼´Ø¤ÏÆÀ°Õ¡£¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¤Õ¤¯¡¼¤ë²¼´Ø£±£³¼þÇ¯µÇ°¡¡ÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼ÇÕ¤ªËßÆÃÁª¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡°æËÜ¾»Ìé¡Ê£²£¸¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£¶Ãå¡£¸åÈ¾£±£²£Ò¤â£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¤È¸·¤·¤¤Á¥½Ð¡£¹ÓÅ·¤ä¿åÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°²½¤ÎÃæ¡ÖÂ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÀµÌ£¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ß¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡£µ·î¤Î»ùÅç¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤È°²²°£Ç·¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡¢ÂçÂ¼£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¤Ê¤É£µÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇËÃæ¤È°ÂÄê¡£¤µ¤é¤Ë£²Í¥½Ð£±£Ö¤È¥ê¥º¥à¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅöÃÏ¤Ï£´Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¡££´·î¤ÎÁ°²óÀï¤ÏÍ¥¾¡¤ÈÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤À¡£¡Ö²¼´Ø¤ÏÆÀ°Õ¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ë´¬¤ÊÖ¤¹¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
