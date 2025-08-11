フランス２部Ｓランスの日本代表ＦＷ中村敬斗が、クラブに移籍希望を伝えたことが１０日、わかった。１１日に行われるアミアンとの開幕戦を前に、現在はチームの練習に合流しておらず、欠場が決定的。現在クラブとの交渉が続いており、今後の動向に注目が集まる。

２３―２４年シーズンにオーストリア１部ＬＡＳＫリンツからＳランスに加入した中村は、左ウィングの主力としてプレー。１年目はリーグ戦４ゴールにとどまったが、２年目の昨季はフランス１部で日本人初の２けた得点となる１１ゴールを挙げる活躍を見せた。しかし、夏の移籍市場で主力を複数名放出したチームは低迷。中村はシーズン終盤、手の甲の骨折や足裏の負傷などを抱えながら、チームの強い要望もあって痛み止めを服用して出場を続けたが、入れ替え戦の末に２部降格となった。２６年北中米Ｗ杯への出場を目指す中村は、５大リーグ挑戦の機会を与えてくれたＳランスへの感謝も持つ一方、自身のキャリアを熟考し、クラブに移籍を志願したとみられる。

一方で、今季は１部昇格が最重要課題となるＳランスは、エース格に成長した中村の残留を望み、他クラブからのオファーにも交渉にすら応じない状況。しかし、チームには昨季の負傷から復帰したＦＷダラミー、ＦＷカドラ、若手のＦＷディアコンら、左ウィングの代役となる選手は数々控えている。それでも移籍を拒む強硬な姿勢に中村サイドも困惑し、両者の話し合いは平行線をたどっている。７月末から８月にかけて行われたＳランスの日本ツアーには体調不良で不参加となった中村は、移籍交渉が進まず、大きな心労を受けている模様。現状ではクラブ、中村、両者ともに不利益となる状況が続いており、一刻も早い解決が待たれる。