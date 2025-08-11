鎌田大地がFAコミュニティシールドで負傷交代…右膝押さえてピッチを退く
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が10日、FAコミュニティシールドのリバプール戦に先発出場し、前半途中に負傷交代した。鎌田は右膝を押さえてピッチから退いており、プレミアリーグ開幕を1週間後に控えるなか、負傷離脱が懸念されている。
昨季のFAカップ王者のクリスタル・パレスと、昨季のプレミアリーグ王者のリバプールが激突した聖地ウェンブリーでのビッグマッチ。鎌田はボランチの一角で先発出場し、0-1で迎えた前半14分、精度の高いスルーパスをFWジャン・フィリップ・マテタに通し、同点のPK獲得につながるビッグチャンスも演出していた。
ところが再び勝ち越しを許した直後の前半27分、鎌田はピッチに座り込んでプレーを中断。右膝を押さえてメディカルスタッフの確認を受けた後、自ら歩いてフィールドを後にした。1週間後にはプレミアリーグ開幕戦、来月には日本代表のアメリカ遠征を控えるなか、不安の残るシーズンスタートとなった。
