気象台は、8月11日午前0時20分に、大雨特別警報（浸水害）を玉名市、長洲町に発表しました。

【特別警報（大雨）】荒尾玉名に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険が迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動が必要です。
大雨特別警報（浸水害）は、5段階の警戒レベルのうち、危険度や緊急度が最も高い「レベル5」に相当する情報です。

【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■八代市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■荒尾市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■玉名市
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■山鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■菊池市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■宇城市

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■阿蘇市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■天草市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■合志市
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■美里町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■玉東町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南関町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■長洲町
□大雨特別警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■和水町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■大津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■菊陽町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南小国町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■小国町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■産山村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■高森町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■西原村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南阿蘇村
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■御船町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■嘉島町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■益城町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■甲佐町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■山都町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■氷川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　11日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒
 