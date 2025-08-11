【びっくらたまご　珈琲所コメダ珈琲店　～もっとくつろぎを～】 8月11日 発売 価格：550円

　バンダイは、入浴剤「びっくらたまご　珈琲所コメダ珈琲店　～もっとくつろぎを～」を8月11日に発売する。価格は550円。

　本商品は、「びっくらたまご」シリーズより「珈琲所コメダ珈琲店」のメニューをミニチュマスコット化したもの。黄色の入浴剤を溶かすとマスコットが登場する。マスコットは全8種類で、プレミアムコーヒーSophiaやシロノワール、クリームソーダなどがラインナップしている。

【セット内容】
マスコット入り入浴剤1個

・入浴剤（浴用化粧料）
形状：球型
香り：ミックスフルーツの香り
色　：黄色

プレミアムコーヒーSophia

ミックスジュース

シロノワール

クロネージュ

クリームソーダ

ジェリコ

カツパン

アメリカン　カップとソーサーが外せる

(C) 2025 KOMEDA Co., Ltd.
※発売日は流通により前後する場合があります。