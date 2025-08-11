入浴剤「びっくらたまご 珈琲所コメダ珈琲店 ～もっとくつろぎを～」本日発売！
【びっくらたまご 珈琲所コメダ珈琲店 ～もっとくつろぎを～】 8月11日 発売 価格：550円
【セット内容】
・入浴剤（浴用化粧料）
(C) 2025 KOMEDA Co., Ltd.
バンダイは、入浴剤「びっくらたまご 珈琲所コメダ珈琲店 ～もっとくつろぎを～」を8月11日に発売する。価格は550円。
本商品は、「びっくらたまご」シリーズより「珈琲所コメダ珈琲店」のメニューをミニチュマスコット化したもの。黄色の入浴剤を溶かすとマスコットが登場する。マスコットは全8種類で、プレミアムコーヒーSophiaやシロノワール、クリームソーダなどがラインナップしている。
マスコット入り入浴剤1個
形状：球型
香り：ミックスフルーツの香り
色 ：黄色
プレミアムコーヒーSophia
ミックスジュース
シロノワール
クロネージュ
クリームソーダ
ジェリコ
カツパン
アメリカン カップとソーサーが外せる
※発売日は流通により前後する場合があります。