現在、熊本や長崎に線状降水帯が発生しています。各地で記録的な大雨となっていて、土砂災害などに最大級の警戒が必要です。

集中豪雨をもたらす線状降水帯が、夜になって九州をゆっくりと南下し、現在、熊本県付近にほとんど停滞しています。24時間に降った雨の量は、福岡県・宗像で414.5ミリ、山口県・下関で366.5ミリ、熊本県・玉名市岱明で306ミリと、平年の8月1か月を上回る記録的な大雨となっています。

今後の雨の予想です。活発な前線が11日も停滞を続け、西日本から東北の広い範囲で雨が降り続くでしょう。特に、九州では発達した雨雲が流れ込み続け、九州北部では朝にかけて、九州南部では昼前にかけて、線状降水帯がかかる所がありそうです。

11日夜遅くまでの予想雨量は、九州北部で250ミリ、九州南部で200ミリとなっていて、線状降水帯が停滞すると、さらに雨量が増えるおそれがあります。また、四国と東海で250ミリ、関東甲信でも200ミリなどと予想され、広い範囲で大雨となるでしょう。

土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。