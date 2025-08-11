¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÅÏÊÕ¹À»Ê 27¡óµ¡¤âÁ°¸¡¤Þ¤º¤Þ¤º¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥Ú¥é¤Î·Á¡£°ìÁö¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¤ªËßÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¹À»Ê¡Ê£´£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£²£¸¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨¤Ï£²£·¡ó¤À¤¬¡¢Á°²ó¤Î»³ÅÄ¾æ¤Ï¿¤Ó¤ä¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÈÆÃÄ§¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ï¢Æü¡¢¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ·±¸å¤Î´¶¿¨¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ÐÂ¤Î´¶¤¸¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ó¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢µ¯¤³¤·¤ä°®¤ê¹þ¤ß¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È½ÐÂ·Ï¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥Ú¥é¤Î·Á¤À¤·¡¢°ìÁö¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°Áà¼Ô¤ò¿®Íê¤·¤Æ½éÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡º£´ü¤Ï£¶·î¤ÎÅöÃÏ¡¢£··î¤Î¤«¤é¤Ä¤Î£Ö¤ò´Þ¤á¤Æ£µÍ¥½Ð£²£Ö¡¢£·¡¦£µ£µ¤Î¾¡Î¨¤ò»Ä¤¹¹¥Ä´¤Ö¤ê¡£¡Ö¥ê¥º¥à¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£²£¹Í¥½Ð£·£Ö¤È¡¢Ê¡²¬»ÙÉô¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¥¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¼ÂÎÏ¼Ô¤¬º£¥·¥ê¡¼¥º¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÌ»»£¸²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë£²¥³¡¼¥¹¹ª¼Ô¡£½éÆü¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¯º¹¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¡£