¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¶¦¤Ë·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î·àÃÄ°÷¡£¡Ö£´£°Ç¯Á°¤Îº£º¢¡¢¡Ê·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î¡Ë½éÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¡Ö·àÃÄ¤ÏÁ´Á³¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡Ö£²¥À¥Ö¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ÇµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤ÎÂçÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬ÂÀ¿Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖµþÅÔ¤Ç¤ÏÇ®¤¤¡¢´¨¤¤¤È¤¤¤¦µ²±¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö·ÝÂç¡ÊÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø¡Ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¸ÅÅÄ¿·ÂÀ·¯¤¬¤¤¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¡Ê¸ÅÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¹â¹»±é·àÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ö¥¤¥Ö¥¤¸À¤ï¤»¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö²¶¤è¤ê£±Ç¯Áá¤¯·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÅÄ¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¤Ã¤Á¤ãÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±´ü¤Ã¤Á¤ãÆ±´ü¡£¿ÍÀ¸Åª¤Ë¤Ï²¶¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¤Ã¤Á¤ãÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¡£¡Ê´Ø·¸¤Ï¡Ë¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÄà¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Äà¤êÃæ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ËþÅç¿¿Ç·²ð¤ò¸«¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¸ÅÅÄ¤¬¤µ¡¢Äà¤ê¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÂà¶þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤ÎÊÕ¤ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£