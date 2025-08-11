吉沢亮、“歌舞伎役者or俳優”大変なほう聞かれ即答＆理由説明 映画『国宝』李相日監督が撮影秘話「よく見ると…」
俳優の吉沢亮と李相日監督が10日、大阪・TOHOシネマズ梅田にて行われた「映画『国宝』特大ヒット記念舞台挨拶in大阪」に登場した。
【画像】映画『国宝』特大ヒットにうれしい表情を浮かべる吉沢亮
同作を観終えた約700人の観客からの大きな歓声と拍手に包まれて登場。吉沢が「本作は関西での撮影も多かったので、ここ大阪で舞台挨拶ができ非常にうれしく思っております」とあいさつ。李監督も「ほんまおおきに！！」と関西弁を交え、「関西を中心に撮影をしていたので、エキストラとして関西圏の方がたくさん参加されていたと思います。 改めて、本当にご協力ありがとうございました」と感謝を伝えた。
観客からの質問に2人が答えるティーチインのコーナーでは、大阪での撮影場所について聞かれると、李監督は「重要なポイントであるシーンについて、楽屋の廊下は別の場所ですが、奈落から上がるまでが大阪の国立文楽劇場です」と明かし、「なかなか奈落で撮影をできる場所がありませんでしたが、文楽劇場をお借りできました」「よく見ると喜久雄が歩く後ろに『道成寺』の釣鐘があります」と説明。「文楽劇場のおかげで過去を遡って暗い道を歩いていく画を撮影することができました」とも話した。
吉沢は「実際に踊った中で好きな演目は？」と聞かれると、「『鷺娘』です」と回答。「精神的にも内面的にも一番体力も集中力も必要で一生懸命お稽古をしました。撮影では綺麗に踊るというよりは喜久雄の人生で積み重ねられたものを一気に解き放つ、一番最後の瞬間として踊ることができ、気持ちがよかったです」と、役と向き合いながらけいこを重ねてきたことを振り返った。
また李監督からは「傍から見ていてもそれが伝わり、喜久雄が見ている風景を疑似体験している瞬間でした」と答えた。
「歌舞伎役者と俳優はどちらのほうが大変か」という質問に吉沢は「歌舞伎役者さんです」と即答。「僕たち役者は、普段はその職業の人間を演じるわけですが、そこには正解もないしそれぞれの見方によって、全然変わってきます。しかし、歌舞伎役者さんは、何百年と続いている芸には正解があるのだろうと思います。何度も演じられてきた演目を自分が演じるというその覚悟は、相当なものだろうと演じていて感じました」と語った。
最後の質問では観客からこの驚異的な大ヒットをどのように実感しているかと聞かれた李監督は「今までにないぐらいたくさんの方からお祝いのご連絡をいただきます」と明かした。
またこのヒットについて原作者の吉田修一氏も喜んでいると伝え、「『悪人』（2010年公開）のころ、吉田さんも僕も消費税に例えて“我々の感性は消費税だよね”と話していました。8％の人に届けるぐらい掘り下げるものを撮りたいと思っていました。それはチャレンジでもあり、大作を作るうえで矛盾だなと思いながら、ただ一生懸命でした。それは、その後の『怒り』（2016年公開）や、今回の『国宝』も、その8％から50％を目指したかというと、そんなことはありません。同じ姿勢で、もちろん歌舞伎の内容的には、もう少しエンターテイメント的な要素は取り入れるという別の意識はありました。ただ、根底にあるものは、やはり、本当に伝えたい人にきちんと深く伝わる映画を作ろうという思いでやってきました。だから、この特大ヒットに僕が一番驚いています。凄いや美しいなどの感想を伝えてもらうことが多いですが、そう思ってくださる観客の皆さんの感性がすごいし、心が美しいなと思います。ありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを伝えた。
最後の挨拶では興奮冷めやらぬ観客に向けて吉沢は、「公開から2ヶ月以上経った今も、これだけたくさんの方に足を運んでいただいて、本当に多くの方に愛していただいている状況が続いていることを、非常にありがたく思っています。 人の心に深く届く作品になればいいなということは、僕自身もずっと思っていたことなので、これだけたくさん人に届いていることに驚いていますし、とてもうれしいです」などとあいさつし、温かい雰囲気の中舞台挨拶は無事終了した。
