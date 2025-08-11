「ポケカ」&「ポケポケ」デザインのポケモンUTコレクションが本日8月11日に発売！ユニクロ店舗でUTmagazine「特製ポケモンカードゲーム紙製プレイマット」特別号配布
ユニクロは、Tシャツブランド「UT」よりTCG「ポケモンカードゲーム」とゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」との初となるコラボレーションコレクションを8月11日より発売する。価格はMENのTシャツが各1,500円より。
今回のコラボレーションでは、ピカチュウをはじめとしたポケモンカードのイラストやポケモンのシルエット、ワンポイントイラストなどをTシャツとスウェットにデザイン。メンズとキッズの展開で、大人も子供も楽しめるコレクションとなっている。
ラインナップ
MEN
Men Tシャツ（5柄）
価格：各1,500円
サイズ：XS～4XL
ポケモンカードゲーム「ピカチュウ」23枚のピカチュウが集合したアート
ポケモンカードゲーム「メガサーナイトex」最新の拡張パックでも主役となる1枚
ポケモンカードゲーム「コイキング」
ポケモンカードゲーム「オムナイト」
ポケポケ「ヤドン」
Men スウェット（4柄）
価格：各2,990円
サイズ：XS～4XL
ポケモンカードゲーム「アンノーン」
ポケポケ「ミュウツーex」/イマーシブカードとしても有名な1枚
ポケポケ「ゲンガーex」
KIDS
Kids Tシャツ（4柄）
価格：各990円
サイズ：XS～4XL
ポケモンカードゲーム「メガルカリオex」
ポケモンカードゲーム「ラプラス」
ポケポケ「ミュウツーex」
Kids スウェット（4柄）
価格：各1,990円
サイズ：100～160
ポケモンカードゲーム「イーブイ」
ポケモンカードゲーム「ミミッキュ」
ポケモンカードゲーム「ミュウex」
ポケポケ「リザードンex」
ユニクロ店舗でUTmagazine「特製ポケモンカードゲーム紙製プレイマット」特別号の配布が決定！
本コレクションの発売を記念して、8月11日より店舗限定で「UTmagazine特別号」を配布する。表面はコレクションにも登場するピカチュウのアートを大胆にプリントしたUT特製ポケモンカードプレイマット仕様。ポケモンカードゲームをプレイする際に使用することができる。裏面は、商品にもデザインされているヤドンとオムナイトを描いたイラストレーター2名のインタビューを掲載。2人へのインタビューはUTmagazineでしか読むことができない特別な内容となっている。ユニクロのサイト内でもデジタル版として本インタビューを読むことができる。
□「UTmagazine デジタル版」のページ
※店舗で配布されるUTmagazineは無くなり次第終了。
(C)2005 Pokemon
(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.