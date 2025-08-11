ポケモン UT】 8月11日 発売 価格： Men Tシャツ（5柄） 各1,500円/Men スウェット（4柄） 各2,990円 Kids Tシャツ（4柄） 各990円/Kids スウェット（4柄） 各1,990円

ユニクロは、Tシャツブランド「UT」よりTCG「ポケモンカードゲーム」とゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」との初となるコラボレーションコレクションを8月11日より発売する。価格はMENのTシャツが各1,500円より。

今回のコラボレーションでは、ピカチュウをはじめとしたポケモンカードのイラストやポケモンのシルエット、ワンポイントイラストなどをTシャツとスウェットにデザイン。メンズとキッズの展開で、大人も子供も楽しめるコレクションとなっている。

ラインナップ

MEN

Men Tシャツ（5柄）

価格：各1,500円

サイズ：XS～4XL

ポケモンカードゲーム「ピカチュウ」23枚のピカチュウが集合したアート

ポケモンカードゲーム「メガサーナイトex」最新の拡張パックでも主役となる1枚

ポケモンカードゲーム「コイキング」

ポケモンカードゲーム「オムナイト」

ポケポケ「ヤドン」

Men スウェット（4柄）

価格：各2,990円

サイズ：XS～4XL

ポケモンカードゲーム「カビゴン」

ポケモンカードゲーム「アンノーン」

ポケポケ「ミュウツーex」/イマーシブカードとしても有名な1枚

ポケポケ「ゲンガーex」

KIDS

Kids Tシャツ（4柄）

価格：各990円

サイズ：XS～4XL

ポケモンカードゲーム「ピカチュウ」

ポケモンカードゲーム「メガルカリオex」

ポケモンカードゲーム「ラプラス」

ポケポケ「ミュウツーex」

Kids スウェット（4柄）

価格：各1,990円

サイズ：100～160

ポケモンカードゲーム「イーブイ」

ポケモンカードゲーム「ミミッキュ」

ポケモンカードゲーム「ミュウex」

ポケポケ「リザードンex」

※100・XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなる。

販売店舗：ユニクロ全店及びオンラインストア

本コレクションの発売を記念して、8月11日より店舗限定で「UTmagazine特別号」を配布する。表面はコレクションにも登場するピカチュウのアートを大胆にプリントしたUT特製ポケモンカードプレイマット仕様。ポケモンカードゲームをプレイする際に使用することができる。裏面は、商品にもデザインされているヤドンとオムナイトを描いたイラストレーター2名のインタビューを掲載。2人へのインタビューはUTmagazineでしか読むことができない特別な内容となっている。ユニクロのサイト内でもデジタル版として本インタビューを読むことができる。

□「UTmagazine デジタル版」のページ

※店舗で配布されるUTmagazineは無くなり次第終了。

(C)2005 Pokemon

(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.