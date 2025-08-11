【Nintendo Switch サマーセール】 開催期間：8月11日23時59分まで

任天堂は、「Nintendo Switch サマーセール」をニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアにて開催している。期間は本日8月11日まで。

セールでは、Switch用タイトルを最大60%オフで販売。対象タイトルには「世界のアソビ大全51」や「超おどる メイド イン ワリオ」、「ゼルダ無双 厄災の黙示録」のほか、追加コンテンツ「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド エキスパンション・パス」、「スプラトゥーン3 エキスパンション・パス」などがラインナップされている。

「超おどる メイド イン ワリオ」、「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド エキスパンション・パス」、「スプラトゥーン3 エキスパンション・パス」は、ダウンロード用カードとギフトボックスがセットになった「ダウンロード版ソフト ギフトセット」もセール対象となる。「ダウンロード版ソフト ギフトセット」は、カートに入れた後、カート画面の合計金額にてダウンロード版ソフト単品の値引き金額と同額が割引される。

なお、一部タイトルはセール終了日時が異なる。詳しくは、各商品ページを確認してほしい。

セール対象タイトルを紹介（一部）

「世界のアソビ大全51」

通常価格：4,378円→ セール価格：3,064円 ※30%オフ

□ストアページ

「超おどる メイド イン ワリオ」

通常価格：5,400円→ セール価格：3,780円 ※30%オフ

□ストアページ

「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

通常価格：7,678円→ セール価格：4,990円 ※35%オフ

□ストアページ

「ゼルダ無双 厄災の黙示録」

通常価格：7,920円→ セール価格：5,544円 ※30%オフ

□ストアページ

DLC「あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス」

通常価格：2,500円→ セール価格：2,000円 ※20%オフ

□ストアページ

「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド エキスパンション・パス」

通常価格：2,547円→ セール価格：2,037円 ※20%オフ

□ストアページ

※一部タイトルは、セール終了日時が異なります。くわしくは、各商品ページをご確認ください。

(C) Nintendo