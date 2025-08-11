◆米大リーグ ドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で出場し、現役選手で唯一の３年連続４０本塁打を達成した。大台到達は４度目で、過去３度はいずれもシーズンＭＶＰに輝いている。自己最多の昨季を上回るシーズン５５本塁打ペースとし、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）にも１本差に迫った。

衝撃音の後に約１秒、大谷が打球を見つめて静止すると、ゆっくりと確信歩き。５歩目でそっとバットを置いた。節目の４０号は２点リードの５回１死。バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、角度２７度の飛球が大きな弧を描き、中堅スタンドの防球ネットを揺らした。地元ラジオ局の取材に「センターに飛んだ打球はよく見えるので、かなりいい感じで打てて、いい眺めだった」と、自画自賛だ。

３年連続の大台到達は、スタントンやジャッジ（ともにヤンキース）も達成しておらず、現役では唯一だ。２１年に４６本塁打を放っており４０発以上は４度目だ。過去３度はいずれもシーズンＭＶＰに輝いただけに、ロバーツ監督も「打撃コーチと技術的に修正に取り組んできたが、あれは理想的なスイングだった」と絶賛した。

１４２年の歴史を誇るドジャースで２年連続４０発はＳ・グリーン、Ｄ・スナイダーに次ぐ史上３人目。チーム１１７試合目での到達は球団最速で、昨季の自己最多を上回るシーズン５５本塁打ペースで、リーグトップのシュワバーに１本差に迫った。指揮官は「ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、きりの良い数字を好む。（４０本に）驚きはない。間違いなく『５０』は意識しているはずだが、どうなるか見てみよう」と期待を込めた。

チームは９得点で快勝し、連勝でカード勝ち越しを決めた。８月は全８試合で安打をマークするリードオフマンは、「ここ最近は四球も取れてるし、１人１人いい打席を送れている。継続が大事ですし、ここからもっともっと大事な試合が増えてくるので全員で頑張りたい」と闘志。残り４５試合。勝負の終盤戦で、昨季ＭＶＰが真価を発揮する（竹内 夏紀）

◆大谷記録メモ

▽２年連続４０発 ドジャースでは、２００１〜０２年のＳ・グリーン、１９５３〜５７年のＤ・スナイダーに次ぐ球団史上３人目。

▽得点 両リーグトップ独走の１１０得点。８０得点でリーグ２位タイのデラクルス（レッズ）、シュワバー（フィリーズ）には３０得点差。米データサイト「オプタ・スタッツ」によれば、ナ・リーグの選手が他の選手に３０得点以上の差をつけるのは、３２年にクライン（フィリーズ）が最大３７得点差をつけて以来９３年ぶり。

▽移籍後２シーズンの本塁打 ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するＳ・ラングス記者によれば、移籍後２シーズンでの本塁打数は１位がＢ・ルースの１１３、２位がＡ・ロドリゲスの１０９、３位がＲ・マリスの１００、４位がＣ・フィルダーの９５、大谷はＭ・マグワイアの９４に並んで歴代５位となった。

▽球団最速 チーム１１７試合目時点で４０本塁打は、１９５５年のスナイダー（３８本）を抜いた。

◆ＮＰＢの日本人３年以上連続４０本塁打 ＮＰＢで３年以上連続で４０本塁打をマークしたのは過去に８人９度。日本人では６人７度だ。日本人の３年以上連続４０本塁打は

年 期 間 打 者 （所属）

（８）６３〜７０年 王 貞治（巨人）

（５）７７〜８１年 山本浩二（広島）

（４）６２〜６５年 野村克也（南海）

（３）７０〜７２年 大杉勝男（東映）

（３）７１〜７３年 長池徳二（阪急）

（３）７２〜７４年 王 貞治（巨人）

（３）８５〜８７年 秋山幸二（西武）

外国人では０１〜０４年に４年連続のＴ・ローズ（近鉄、巨人）、０１〜０３年に３年連続のカブレラ（西武）がいる。