米ハワイ州マウイ島で１０２人の命を奪い、ハワイ史上最悪の自然災害となった山火事から、８日で２年となった。

壊滅的被害を受けた島西部ラハイナでは、ようやくがれきの撤去が終わったが、復興のメドは立たないままだ。１９世紀にハワイ王国の首都として栄えた島内随一の観光地の面影はない。（米ハワイ州マウイ島 後藤香代、写真も）

ジョシュ・グリーン州知事は８日の追悼集会で「やるべきことは山積みだが、私たちは決して諦めない」と復興を誓った。州観光局によると、今年前半は約１２７万人の観光客がマウイ島を訪れたが、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年前半の水準（約１５２万人）には戻っていない。

当局は昨年１０月、送電線が切れて草木に引火したことが山火事の原因とする報告書をまとめた。ハワイ・パブリック・ラジオによると、原告１万人以上が損害賠償を求めて電力会社や州などを提訴。被告側は計約４０億ドル（約５９１０億円）の和解金を用意しているが、配分決定に時間がかかり、支払いが遅れている。

ラハイナには日系人が多く住んでいた。本堂などが全焼したラハイナ本願寺の僧侶、広中愛さん（４８）は「和解金が支払われない限り、街全体の復興も進まないだろう」と漏らした。