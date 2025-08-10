ハウステンボス、“ホラー”なハロウィンイベント「ホーンテッド・ハロウィン」10月3日スタート
【女子旅プレス＝2025/08/10】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、本格的な“ホラー体験”が出来る「ホーンテッド・ハロウィン」を10月3日（金）から11月3日（月・祝）の一か月限定（火曜・水曜を除く）で開催する。
2025年のハロウィンイベントは、「本物のヨーロッパの宮殿を舞台に“最高に楽しい”本格ホラー体験」をコンセプトに、怖さと熱狂要素を取り入れたハロウィン体験をゲストに届ける。
今年は、見るものすべてを恐怖へと誘う新キャラクターが登場。一緒の空間にいるだけで緊張感が走るおぞましい姿が本物のヨーロッパの宮殿を練り歩き、昨年よりもさらに恐ろしさがパワーアップ。
また昨年、宮殿「パレス ハウステンボス」に訪れたゲストを愉快にそして恐怖に陥れた「キラーJ」や、“闇の使者たち”の宴であるダンスナイトショーも、さらに“こわ楽しく”スケールアップして開催する。
さらに期間中は、大人も子どもも楽しめるミッフィーのハロウィンイベントも同時開催。ミッフィーの新パレードのほか、キュートな「おばけミッフィー」にも会えるグリーティングも楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
