スプラッター・コメディ「デッドバイ中学生」が電子書籍ストア「comipo」にて先行配信！
【デッドバイ中学生】 8月10日 先行配信開始
陰キャ男子よ、秘めたる力を解放せよ!
viviONは、同社の出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「デッドバイ中学生」を、総合電子書籍ストア「comipo」にて8月10日より先行配信する。
本作は、中学で新聞部に所属する田所が、とある都市伝説の舞台である寒村にて、幼なじみ・こはるを守り抜くため奮闘するスプラッター・コメディ。こはるに害をなす人間を不幸にする特殊能力によって、田所はこはるを守り無事校内新聞を書き上げられるのか。
「少年よ、覚醒せよ。愛する幼なじみを守るために…！」
中学で新聞部に所属する田所とその幼なじみ・こはる。
新聞のネタ探しに、とある都市伝説の舞台である寒村へ赴いた彼らが出会ったのは、朴訥とした村の雰囲気に似つかわしくない若者たちだった。
取材中、突然若者のひとりから強襲を受ける田所。どうやら奴の狙いはこはるのようで！？
無我夢中で逃げる田所だが、彼には自身も知らない力があった。実は田所は、こはるに害をなす人間を不幸にする特殊能力の持ち主だったのだ！
こはるの命を狙い、次々と送り込まれる刺客たち。
田所は襲い来る脅威からこはるを守りきり、無事校内新聞を書き上げられるのか……!?
(C) 2021 viviON, inc.