【デッドバイ中学生】 8月10日 先行配信開始

【拡大画像へ】

viviONは、同社の出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「デッドバイ中学生」を、総合電子書籍ストア「comipo」にて8月10日より先行配信する。

本作は、中学で新聞部に所属する田所が、とある都市伝説の舞台である寒村にて、幼なじみ・こはるを守り抜くため奮闘するスプラッター・コメディ。こはるに害をなす人間を不幸にする特殊能力によって、田所はこはるを守り無事校内新聞を書き上げられるのか。

□「デッドバイ中学生」の作品ページ

【デッドバイ中学生】

陰キャ男子よ、秘めたる力を解放せよ!

「少年よ、覚醒せよ。愛する幼なじみを守るために…！」

中学で新聞部に所属する田所とその幼なじみ・こはる。

新聞のネタ探しに、とある都市伝説の舞台である寒村へ赴いた彼らが出会ったのは、朴訥とした村の雰囲気に似つかわしくない若者たちだった。

取材中、突然若者のひとりから強襲を受ける田所。どうやら奴の狙いはこはるのようで！？

無我夢中で逃げる田所だが、彼には自身も知らない力があった。実は田所は、こはるに害をなす人間を不幸にする特殊能力の持ち主だったのだ！

こはるの命を狙い、次々と送り込まれる刺客たち。

田所は襲い来る脅威からこはるを守りきり、無事校内新聞を書き上げられるのか……!?

(C) 2021 viviON, inc.