¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤Î½Ð¾ì¼Âà¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤â¶¯¤¤´Ø¿´¡ÖË½ÎÏ»ö°Æ¤Î·Ð°Þ¡×¤Ê¤É¾ÜºÙÊóÆ»
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ëÂç²ñÃæ¤Î¼Âà¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥±¡¼¥¹¡£¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤¤ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Öº£Æü¿·Ê¹¡×¤ÏË½ÎÏ»ö°Æ¤Î·Ð°Þ¡¢¹ÎÍ¤Î½éÀï¤«¤é½Ð¾ì¼Âà¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊóÆ»¡£°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤Î£±²óÀï¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¸å¤Ë°ìÉôÁª¼ê¤¬°®¼ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì¼Âà¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò£´ËÜ¤Îµ»ö¤ËÊ¬¤±¤Æ¾ÜÊó¡£µå»ù¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤è¤ê¤â¡¢Ë½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Âà¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ÏÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Î½ù¾åÎÏÁª¼ê¤¬ÂæÏÑ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÇÍ£°ì½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃÏÊýÂç²ñ¤«¤éÂæÏÑ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¹Ã»Ò±à´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁíÎÏ¼èºà¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£