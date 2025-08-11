Number_i、2ndフルアルバムからの先行デジタルシングル「未確認領域」の全世界配信がスタート
■MVは人体の営みを通して「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」、Number_iの強い芯を映したものに！
Number_iが、8月11日にデジタルシングル「未確認領域」を全世界配信した。
本作は、9月22日発売の2ndフルアルバム『No.II』（「II」は、ローマ数字「2」が正式表記）からの先行デジタルシングルで、メンバー3人がディスカッションを重ねながら制作し、生演奏の録音を取り入れるなど新たな試みを取り入れた楽曲。
また、あわせて「未確認領域」のMVも公開。この作品は人体を未確認領域に満ちた宇宙と捉え、その構造や広がり、美しさ（醜さ）を表現したもの。ビジュアルのユーモアさの裏には、人体の営みを通して「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」Number_iの強い芯を映している。加えて、同時に新ビジュアルも公開となった。
「未確認領域」のリリースを記念して、現在ショート動画コンテスト「“ABOVE YOUR REGION” Challenge」も開催中。配信前から話題を巻き起こした「未確認領域」を収録する2ndフルアルバム『No.II』の予約は、8月25日23時59分までTOBE OFFICIAL STOREにて受付中だ。
リリース情報
2025.08.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「未確認領域」
2025.09.22 ON SALE
ALBUM『No.II』
