ELLEGARDEN¡ÖONE PIECE¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¿·OP¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡Ö³Ú¶Êºî¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ELLEGARDEN
¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¡¢ELLEGARDEN¤Î¿·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£10Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖONE PIECE DAYʼ25¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ØONE PIECE¡Ù¤Î⼤¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ Vo.Gt ºÙÈþÉð⼠¤Î¸µ¤Ø¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÀ§⾮¡×¤È¡¢ºÙÈþÉð⼠¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈONE PIECE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê³Ú¶Êºî¤ê¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£