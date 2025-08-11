11日付で花組に組替えになった極美慎が10日、星組生として最後の舞台「阿修羅城の瞳／エスペラント！」東京宝塚劇場での千秋楽を迎えた。同公演では星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）の退団公演で、宝塚に別れを告げた。



極美は本公演後に「組替え発表になってまだまだ時間があると思っていましたが、舞台に立つのが楽しすぎて、あっという間。私は本当に不器用で、礼さんをはじめとする星組に育てていただきました。星組へのご恩、愛は、これからも絶対に忘れません。熱いパッションを燃やして頑張って参ります」とあいさつ。



カーテンコールでは、礼から「与えられた物が大きくて、もがき苦しんだことも。でも星男として１対１で戦うまでにに成長してくれた」と、苦しみもがきながら歩んできたスターとしての成長を認められ、あふれ出る涙をこらえるように唇をかんださらに「星組を忘れないでほしい。でも星男（ほしおとこ＝星組の男役）を忘れるくらい、立派な花男（はなおとこ）になって下さい」とエールを送られると、我慢しきれず涙腺が崩壊した。



極美は組替え後、大地真央が宝塚初演し、何度も再演された伝説的作品「ディーン」（梅田芸術劇場11月17～23日、東京・日本青年館12月3～11日）を27年ぶりに上演する。



