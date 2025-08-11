Number_i、新ビジュアル公開 2ndフルアルバム『No.II』収録「未確認領域」先行公開
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）のデジタルシングル「未確認領域」が、きょう11日に全世界配信された。
【動画】ユーモアたっぷり！Number_i「未確認領域」MV
今作は、9月22日発売の2ndフルアルバム『No. II』からの先行デジタルシングルで、メンバー3人がディスカッションを重ねながら制作し、生演奏の録音を取り入れるなど新たな試みを取り入れた楽曲となっている。
さらに、ミュージックビデオも公開され、同作品は人体を未確認領域に満ちた宇宙と捉え、その構造や広がり、美しさ（醜さ）を表現。ビジュアルのユーモアさの裏には、人体の営みを通して「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」グループの強い芯を映している。新ビジュアルも公開された。
