サッカー元日本代表ＦＷでＪＦＬアトレチコ鈴鹿の三浦知良（５８）が１０日、この日８１歳で死去したサッカー元日本代表ＦＷ釜本邦茂さんの訃報について、所属の鈴鹿を通じて以下のようにコメントした。

「具合が悪いとお聞きしており、ずっと心配していたのですが、訃報に接しまして本当に残念です。

釜本さんは４０歳までプレーされた。あの当時、その年齢までプレーされた選手はほとんどいなかったはずです。

ブラジルのサントスの下部組織でプレーしていた４０年近く前のこと。コーチからロッカールームに呼ばれると、シャワーを浴び終えたばかりのペレがいました。

『サントスで頑張っている日本のカズだ』とコーチが引き合わせてくれました。するとペレが言いました。

『お前、カマモトを知っているか？俺の友人なんだ。引退試合にも呼ばれてね。ものすごい太もも、ものすごいシュートを持っている、ものすごいストライカーなんだぞ』

日本の選手であることを蔑視されることも多かった時代に、あの『キング・ペレ』がガマさんを『最高のストライカーだ』と語るのを聞いたとき、日本人としてものすごく誇らしかったことを、今でも思い出します。

国際Ａマッチとしての代表チーム同士の対戦が限られていた時代に、日本代表で７５得点。クラブチームとの対戦でのゴールも含めたら２００ゴール近くまで到達していたんじゃないですか。

ウソか誠か、５０年近く前の当時にイングランドのアーセナルからオファーがあったとも聞きました。そのくらいガマさんの名前は世界にとどろいていました。

どの時代でも、評論家の方々から、日本代表は『釜本のようなセンターフォワードがいればもっと強いのに』と、ことあるごとに言われ続けてきたような気がします。

時が流れてもそのすごさは、薄れることなく受け継がれていました。

僕が３４歳のころ、京都サンガでの練習試合を見に来てくださいました。

『俺は４０歳間近のころは怪我でほとんど試合に出られなかったけれど、カズは４０歳までしっかりやりきれよ。もう一回代表にいけ』と叱咤していただきました。５８歳までやってしまっていますけれどね。ことあるごとに気にかけてくださって、フォワードとして点を取る孤独さを理解してくださっているんだなと、勝手に喜んでいました。

目標とするには遠すぎる方でした。本当にありがとうございました、という感謝の言葉しかありません。心からご冥福をお祈りいたします。 三浦知良」。