¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬£´¶¯¿Ê½Ð¡¡Ëå¡¦ÈþÏÂ¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¸Ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£²¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ£´ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±£¹°Ì¤Î¸þË²¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£´¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡££±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£´¥²¡¼¥à¤«¤é£²¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£µÕÅ¾¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÃÏ¤ÎÍø¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ä¥ËÜ¤ÏÂè£´¥²¡¼¥à¸å¤Ë¼ê¤Ç´ÑµÒ¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÇï¼ê¤äÀ¼±ç¤Ç¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤·¤°¤µ¤Ï¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«°ì¿Í¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤âÌ¾Á°¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Çï¼ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î¡ÊÃæ¹ñ¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¹Æü¤ËÇÔÂà¤·¤¿Ëå¡¦ÈþÏÂ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ù¤·ÎÞ¤ò¸«¤»¤¿ÈþÏÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËå¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¸Ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸·¤·¤µ¤ò°ì¸À¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï£¹Æü¤Î£²²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿Æ±£³£±°Ì¤Î¥¸¥ã¡¼¡¦¥«¥Ê¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÌÜÉ¸¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£²¾¡¤À¡£