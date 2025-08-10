¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î·ëº§¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¤¬3¿Í¥¤¥é¥¹¥ÈÅº¤¨¤Æ½ËÊ¡
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È3¿Í¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ä¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù·ëº§½ËÊ¡¤ÎÅê¹Æ
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖHAPPY KAZLASER WEDDING¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨½ËÊ¡¡£¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¤Ç³Ø¤ó¤ÀÎÁÍý º£¤³¤½ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£3¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¶âÈ±¤Î1¿Í¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥Ö¡¼¥±¤ò»ý¤Ä»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ2¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¤Ê¤Î¤¬¥¦¥±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿3¿Í¤Î²È»ö¥ä¥í¥¦¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦¤µ¤¤¤³¡¼¡×¤Ê¤É´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤ÈÆó³¬Æ²¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨Äº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤´Íý²ò¤òÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â¼«¿È¤ÎX¤ËÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¿·â¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¡¢1994Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì½Ð¿È¡£¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä½êÂ°¡£¸¸¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø²ÆìÈþ¾¯½÷´Õ¡Ùvol.4¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£vol.5¤Î¡Ø²ÆìÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¤ÏÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ø¥Ë¥³¥é¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¥ß¤Ë²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£11Ç¯9·î¡¢±Ç²è¡Ø¥Ò¥ß¥º¡Ù¤Ç¡ØÂè68²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÙÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ç¡ØÂè36²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ù¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£13Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡Ù¡¢¡ØÇ¾ÃË¡Ù¡¢¡Ø»Í½½¶åÆü¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ç¡ØÂè56²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡20Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¥Þ¤ÎÌý¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØWoman¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¡Ø»ä¤ÎÃË¡Ù¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎÎø¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥µ¡¼¥¬¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê ÂÀºË¼£¤È3¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢1984Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£2012Ç¯8·î¡¢°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤È¶¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤ò·ëÀ®¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØQ¤µ¤Þ¡Ù¤Î³ØÎÏ¥¯¥¤¥º²¦¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¤Î¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£°Ê¹ß¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Øºß³Ø»þ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¾ï¤ËÁ´¿ÈÀÖ¿§¤ÎÉþ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌ¡²è¡Ø¥³¥Ö¥é¡Ù¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
