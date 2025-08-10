8月5日発売の人気YouTuber、ヘラヘラ三銃士のまりな（33）のプロデュース美容液「Shin＆Me LUXE SERUM 100」が発売約3日で全900本が完売となったことが10日、分かった。販売する株式会社E．MIRAIが明かした。

商品をめぐっては販売開始から公式オンラインショップへのアクセス集中による一時的なサーバーダウンも発生。8月5日午後7時から数量限定で始まり、当初は7日中に販売を終える予定だったが8日午前8時35分まで特例延長し、全て売り切れたという。

今回の商品はブランドを代表する高濃度原液美容液で、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、乳酸菌分解プラセンタ発酵液、4Dヒアルロン酸など、8種の美容成分を高濃度で配合。肌のコンディションを整え、うるおいとハリを与えることを目指した設計となっている。

まりなは「初めての化粧品のプロデュースということと、価格が高いという事もあり、手に取ってもらえるか少し不安もありましたが、本当にこだわり抜いた美容液を作れた。と感じていたので、ずっとそれを地道に伝えてきました。その結果、ユーザーさんに私の思いや、商品の良さが伝わり、販売初日から多くの方に関心を持っていただき、本当にうれしいです」とコメントした。サーバーの一時ダウンなどの反響には「ユーザー様にご不便をおかけしてしまったところもありましたが、それでも最後まで応援、ご購入いただけたことが本当にうれしいです。これからもこだわり抜いた、“本物”を皆さまに届けていきたいと思いますので期待していてください」と呼びかけた。

今後は10日から予約販売を開始するほか、定期便モデルやまとめ売りキャンペーン、TikTokショップを活用した販売などを検討しているという。また、美容サロン・クリニックでの取り扱いに向けた営業活動も進行中で、ブランドとして次期商品の開発も行う見込みとしている。