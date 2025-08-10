第１０７回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）が１０日、部内の暴力行為事案などを巡ってＳＮＳで誹謗（ひぼう）中傷が拡散されている事態を受けて大会出場を辞退した。

甲子園大会途中の不適切事案による辞退は春夏通じて初めて。７日の１回戦で選手は硬い表情で試合に臨んでおり、２回戦で対戦予定だった津田学園（三重）を始め、戸惑いも広がっている。

広陵は大会第３日となる７日の旭川志峯（北北海道）との１回戦直前、暴力行為によって３月に日本高校野球連盟から厳重注意を受けていたことが明らかになったが、出場は認められ３―１で勝利した。選手は甲子園遠征にスマートフォンを持ってきていなかったというが、チームを取り巻く状況を理解していたようで、勝った後も大きく喜ぶことはなかった。

試合後、選手らに重圧があったのではないかと聞かれた中井哲之監督は「感じていたのではないか。リラックスして笑顔でやろうと言ったが、自分たちの野球をしきれなかった」と振り返った。さらに「皆さんにご心配をおかけしたが、夢の舞台に立て、子どもたちが全力でプレーできたことには感謝しかない。私たちは（出場を）認めていただいたので粛々と全力を尽くすだけ」と話していた。

大会第９日の２回戦で対戦予定だった津田学園は不戦勝となる。同校の佐川竜朗監督は「選手には『グラウンドに立ったら雑念は切り離せ』と言い続け、１回戦以後は広陵をイメージした練習をしてきた。経験値が１回少ないまま３回戦を迎えるのは、やや不安もあるが、しっかり準備をしたい」とコメントを発表した。

甲子園出場校を巡っては、過去にも不祥事による辞退があった。近年では２００６年の選抜大会前に、０４、０５年と選手権を連覇していた駒大苫小牧（北海道）が、部員の飲酒、喫煙によって出場を辞退。０５年夏は、明徳義塾（高知）が部員の喫煙と上級生による暴力があったとして、大会開幕２日前に辞退している。

大会会長の角田克・朝日新聞社社長「大会中にこのような事態となり、大変残念。高校野球を一生懸命やっている全国の皆さん、今回の選手権で頂点を目指している皆さんの多くは、ほぼ無縁と確信している。夏の甲子園の価値、社会的存在意義は変わらない」

大会副会長の宝馨・日本高校野球連盟会長「学校として、一つのけじめとして辞退を選ばれたのだと思う。野球部のガバナンスを学校としても考えてもらいたい。真相究明を進め、誰もが納得する形で解決することを願っている」