「台風11号」は今どこに？

気象庁によりますと、強い台風11号はきょう（１０日）午後９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（１１日）午前９時には日本の南

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル

予報円の中心から半径１５５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



あす（１１日）午後９時には日本の南

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル

予報円の中心から半径１８５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



あさって（１２日）午後９時には沖縄の南

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル。

予報円の中心から半径２５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



１３日午後９時には台湾海峡

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径３００キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。