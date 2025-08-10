¹â¹»À¸°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎàÊìÌ¼á¶¦±é¡ª23ºÐ&55ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡ª¡×¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö2¿Í¤È¤âPerfume¥Õ¥¡¥ó¡×
¡ÖÂç¹¥¤♡¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ëàÌ¼á¤È¤Ï¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Îºä°æ¿¿µª(55)¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÊìÌ¼¶¦±é¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÀ¶¸¶²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÂçÂç¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤¹¤¤Ç¤¹♡♡♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½éÎøDOGs¡×(TBS)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÊìÌ¼Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¸¶²ÌÆá(23)¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆºÂ¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡ª¡×¡Ö¡Ø±§Ãè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤«¤ë¤¤²°º¬¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÊìÌ¼¡×¡Ö2¿Í¤Î¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡ÖºÆ¤ÓÊìÌ¼Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¶¦±é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ¼ÊìÌ¼Shot¡×¡Ö¤½¤·¤Æ2¿Í¤È¤âPerfume¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ê¤É¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÊìÌ¼¶¦±é¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±§Ãè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤«¤ë¤¤²°º¬¡×¤Ç¤âÊìÌ¼Ìò¤Ç¶¦±é¡£ºä°æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²ÌÌí¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤Ê»Ñ¤È´ãº¹¤·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âº£²ó¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£