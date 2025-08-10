気象庁によると、福岡県では9日深夜から10日午後11現在、6回の記録的短時間大雨情報が発表された。

1回目（9日午後11時40分）新宮町付近で約120ミリ▽2回目（10日午前0時）福津市付近で約110ミリ▽3回目（10日午前11時50分）宗像市付近で約110ミリ▽4回目（10日午後6時10分）福岡市西区付近で約110ミリ、糸島市付近で約110ミリ▽5回目（10日午後7時50分）久留米市付近で約110ミリ▽6回目（10日午後8時）うきは市付近で約110ミリ。

【記録的短時間大雨情報】数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析:解析雨量）したりしたときに発表。この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような、まれにしか観測しない雨量であることを知らせるために、雨量基準を満たし、かつ、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に発表する。大雨を観測した観測点名や市町村等を明記。雨量基準は、1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めている。

