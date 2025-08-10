「うますぎ」「もう決めてるやん」リバプール新加入FWがいきなりゴラッソ！ 電光石火の先制弾で“エキティケ”がトレンド入り！「怪物をゲットしてしまったかもしれない」【コミュニティ・シールド】
現地８月10日、プレミアリーグの新シーズン開幕を告げる、コミュニティ・シールドが開催され、遠藤航が所属するリーグ王者のリバプールと、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスが聖地ウェンブリーで対戦している。
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、ヴィルツからパスを受けたFWエキティケが、鎌田のブロックを射抜くシュートをファーサイドに突き刺し、先制する。
この電光石火のゴラッソに、SNS上では次のような声が続々と上がり、「エキティケ」がトレンド入りをした。
「うま！」
「素晴らしい」
「もう決めてるやんかーい！」
「うますぎシュート」
「ここまでハマるとは」
「エキティケもヴィルツもほんとうまいな」
「エキティケという怪物をゲットしてしまったかもしれない...」
「激アツやなぁ」
フランクフルトから加入した23歳がいきなり結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田のブロックを射抜いたリバプールFWのゴラッソ
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、ヴィルツからパスを受けたFWエキティケが、鎌田のブロックを射抜くシュートをファーサイドに突き刺し、先制する。
この電光石火のゴラッソに、SNS上では次のような声が続々と上がり、「エキティケ」がトレンド入りをした。
「うま！」
「素晴らしい」
「もう決めてるやんかーい！」
「うますぎシュート」
「ここまでハマるとは」
「エキティケもヴィルツもほんとうまいな」
「エキティケという怪物をゲットしてしまったかもしれない...」
「激アツやなぁ」
フランクフルトから加入した23歳がいきなり結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田のブロックを射抜いたリバプールFWのゴラッソ