開始４分に先制ゴールを決めたエケティケ。(C)Getty Images

写真拡大

　現地８月10日、プレミアリーグの新シーズン開幕を告げる、コミュニティ・シールドが開催され、遠藤航が所属するリーグ王者のリバプールと、鎌田大地を擁するFAカップ覇者のクリスタル・パレスが聖地ウェンブリーで対戦している。

　遠藤がベンチスタートとなったリバプールは開始４分、ヴィルツからパスを受けたFWエキティケが、鎌田のブロックを射抜くシュートをファーサイドに突き刺し、先制する。
 
　この電光石火のゴラッソに、SNS上では次のような声が続々と上がり、「エキティケ」がトレンド入りをした。

「うま！」
「素晴らしい」
「もう決めてるやんかーい！」
「うますぎシュート」
「ここまでハマるとは」
「エキティケもヴィルツもほんとうまいな」
「エキティケという怪物をゲットしてしまったかもしれない...」
「激アツやなぁ」

　フランクフルトから加入した23歳がいきなり結果を残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】鎌田のブロックを射抜いたリバプールFWのゴラッソ

 