◇セ・リーグ ヤクルト2ー5阪神（2025年8月10日 京セラD）

ヤクルトは自身3連勝中だった先発・奥川が4回0/3を10安打3失点で5敗目。

打線も阪神先発・才木から10安打を放つも2得点に終わり、完投勝利を許した。

以下、試合後の高津監督との主な一問一答。

――先発の奥川投手。球速自体は出ていたが

「おとといブルペンで見た時は凄くいい状態で、もう少しいけるかなと思ったんですけど。ちょっとブルペンとは違いましたね」

――投球は

「思ったようにコントロールできていない部分もあったかなと思いますね。まだちょっと問題がたくさんあるなと思って見ていました」

――カウント負けやボール球が続いたり

「神経を使う打線なのでいろいろね。足であったり、長打であったり気にしながら投げる。それは当然なんですけど、それでも抑えなきゃいけないのがピッチャーなので」

――相手4番の佐藤輝選手を抑え込めない

「今日なんか特にそれを象徴する、される打席が多かったですね。ピッチャーも頭では分かっているので、それをコントロールできなかったりとか、配球の中でいろいろあったりだとかなので。相手の方が数段上なんじゃないですかね」

――打線は10安打も2点止まり

「（阪神の投手は）四球を出さないので。ヒットは10本打ちましたけど、得点になかなかつながらないですよね。長打も少ない。向こうも16本打って5点ですけど、長打があるので。そこの差でしょうね。特にランナーが出てからの（阪神投手の）ギアの上げ方っていうのは、さすがとしかいいようがないですよね」