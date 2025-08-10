8月10日にパシフィコ横浜で「ちゃおガール2025☆オーディション」が開催され、約4500通の応募の中から東京都出身のりのあ（10歳）がグランプリとおはスタ賞をW受賞。準グランプリには埼玉県出身のあおい（9歳）、愛知県出身のはな（11歳）が選ばれた。

2007年にスタートして以来、山田杏奈、大島美優らを輩出してきた本イベント。前日に面談、演技審査に臨んだ11名のファイナリストが、この日は公開最終審査としてウォーキング審査、自己PR、ダンス審査に挑戦。漫画『シャイニング！』の作者・まいた菜穂と、ちゃお編集長が審査員を務めた。

イベントは、ちゃおガールの中江ほの、野花美月、泉沙和香、水上あきら、井原凪咲の歌＆ダンスパフォーマンスで幕開け。MC・森ハヤシが応援団長・やす子を呼び込むと、会場はますます盛り上がりを見せる。

ウォーキング審査のお手本として、まずは元自衛官のやす子がほふく前進でステージを這うと、客席からは笑いと歓声が。続いてファイナリストも堂々とポージングしながらランウェイを歩き、やす子は「初めてとは思えない。ポーズも笑顔も決まってた！」と賛辞を送った。

自己PRでは、それぞれが「手品」「習字」などの特技を披露。グランプリを受賞したりのあは、“しなやかなブリッジからそのまま立ちあがる”という離れ業を見せ、驚異の柔軟性で会場を沸かせた。

準グランプリのあおいの特技は、アクロバットとクライミング。ステージ上で手足が伸びた“片手側転”をサラリと決めると、客席からは大きな拍手が上がった。

同じく準グランプリのはなは、“バレエとラジオ体操を組み合わせる”という独自のパフォーマンスで勝負。おなじみの動きにバレエの優雅さを加え、唯一無二の空気感で観客を魅了した。

続くダンス審査では、2チームに分かれて課題曲のIVE「Will」を披露。審査員のまいたも「みなさん素晴らしくて、全員合格ってダメなんでしょうか」と唸るほど、キレのあるダンスで最後のアピールを行った。

審査タイムには、豪華プレゼント＆やす子との2ショットチェキ撮影をかけたクイズ大会も実施。現役ちゃおガールたちが客席の子どもたちと交流するなど、大盛況のひとときとなった。

そして、いよいよ結果発表へ。最初におはスタ賞として名前を呼ばれたりのあは、口元を抑えて「信じられない」といった様子。その後、グランプリの受賞も発表されると、驚きとともに喜びを噛み締めた。

今回W受賞となったりのあは、芸能事務所・アミューズへの所属と、『おはスタ』（テレ東系）へのレギュラー出演が決定。昨年度グランプリの凪咲からティアラが贈られると、「2つも取れるなんて光栄なことなのでうれしいです。家族に1番に伝えたいです」と満面の笑みを浮かべた。

イベント後に行われた取材会では、緊張しながらも自信をもって臨めた、とオーディションを総括。「緊張したときには深呼吸をして。ダンスの先生からは『ここはジャガイモ畑だと思って』と言われたので、そう思っていました。『ジャガイモ畑だぁ～』って」と語り、オーディションでのパフォーマンスは「満点」とほほえんだ。

体操は4歳、ヒップホップダンスは2年生、K-POPダンスは3年生から習いはじめ、日々練習に励んできた。ウォーキング審査では「拍手もらえてる……私、有名になるのかなぁと思っていた」と明かし、「なぜ自己PRにブリッジを選んだのか」との質問には「みんなと被らずに、自分のすごいところを見てほしかった」と答えた。

やす子は、そんなりのあを「ウォーキングからオーラが違った」と絶賛。今後は『おはスタ』で共演することになるため、「私がスベったときには助けてね」とおねだりすると、りのあは「はい、わかりました！」とフォローを約束。一方、芸能界の先輩として「芸能界はなかなか大変なので、困ったときには『はい～』を使っていいからね。とにかく『はい～』と言っておけば大丈夫だから」とアドバイスを送った。

推しのアイドルは、超ときめき♡宣伝部。なかでも菅田愛貴の大ファンだといい、好きなところは「天使のようなかわいい顔」とにっこり。やす子は「芸能界でデビューするから、会えるように頑張りたいですね……でも、（推しは）やす子って言ってほしかったなぁ（笑）」と悔しがって笑わせた。

将来の夢は、ファッションデザイナー。アイドルが着ているようなフリフリのかわいい洋服をデザインするのが目標だが、今回の受賞で俳優業にも興味が湧いたという。現在は『放送局占拠』（日本テレビ系）を観ており、「みんなに愛されて、『いいなぁ』と思われる女優さんになりたい」と声を弾ませた。

身長は141cm、好きなテレビ番組は『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）。学校に習い事と忙しい毎日だが、「時間があれば、おうちでダラダラしている」と意外な一面も。好きな遊び場は「近所のゲームセンター」で、得意なテレビゲームは『大乱闘スマッシュブラザーズ』。

前日の審査では「緊張度MAX100％」だったというが、「今はうれしい度が100％」。今夜はご褒美に「ケーキとか、いっぱい食べたいです！」と目を輝かせていた。

（文＝nakamura omame）