阪神が１０日のヤクルト戦（京セラ）で今季最多の１６安打を浴びせ５―２で勝利し、同最長の６カード連続勝ち越し。優勝へのマジックを「２９」とし着実にＸデーへ向け駒を進めている。

藤川球児監督（４５）が「最も誇れる選手」と表現したのは４番にどっかり座る佐藤輝明内野手（２６）だ。初回、二死二塁の第１打席で先制の右線適時二塁打を放つと、３回の第２打席では右中間へ３１号ソロ。８回は先頭打者として今季２度目の１試合４安打となる右翼線二塁打を放ち、５点目のホームを踏んだ。

守備でも魅せた。９回、３点差と迫られなおも二死二、三塁の場面では、代打・増田の強烈な三ゴロを見事にグラブに収め、一塁送球でゲームセット。同学年の先発・才木の完投での２年連続２桁、１０勝目をアシストしてみせた。お立ち台で「優勝がかかっている大事な時期なんで、しっかり守備でもバッティングでも貢献できるように頑張ります」と話す姿はまさにヒーローそのものだった。

藤川監督は「打つのも守るのも走塁も、本当に素晴らしい姿をずっと見せてくれている。本当に心強い４番打者。最も誇れる選手。勇ましい姿を見てましたね。最後もスッと捕ってくれるというね。心強い選手だな」とベタ褒め。首位を走るチームをけん引する若虎への信頼を言葉に残した。

投のヒーローは才木だ。６回に北村恵にソロ、９回に丸山巌の適時打で２失点したものの、９回を無四球、１０安打完投で１２６球を投げ切った。本人は「今日の投球内容は反省点が多い」としていたが、９連戦の初戦を完投した事実は重い。１０勝はＤｅＮＡの東に並ぶリーグトップタイの成績だ。

指揮官は「もう、信じるのやめようかなと思いましたね」と笑いつつも、「きょうはどうしても最後までいってもらいたかった。いかなきゃいけないです。ちょっとフラフラしましたけどね。でも、これで一つ乗り切ったんで、次からはスッといくんじゃないかなと思っています」と笑顔を見せた。自身が就任以来、期待を込める投打の軸が機能しての勝利は格別だったはずだ。

５番の大山が３安打１打点と存在感を示すと、６番に入った高寺もプロ入り初の３安打猛打賞、１打点と気を吐いた。１番・近本が６回の守備からベンチに下がり、今季のフルイニング出場が途切れたことは不安要素ではあるが「休養を取らせようと。大丈夫だと思います」（藤川監督）と、マネジメントに問題は見られない。

１１日からはマツダスタジアムに移動し広島との３連戦が控えている。ビジターでも快進撃が続くのか。虎党の期待を背負い藤川阪神が夏のロードを駆け抜ける。