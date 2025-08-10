『SMTOWN LIVE』XngHan&Xoul、日本初ステージに大歓声 先輩・イトゥクがアピール「たくさんの応援と関心を」
XngHan&Xoulが9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演。ORICON NEWSでは、初日（9日）公演の模様をレポートする。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
日本で初めてステージを披露したXngHan&Xoulは、大歓声に包まれながらステージに登場した。「Heavenly Blue＋Waste No Time」として、ノンストップで2曲を披露。ひときわ輝く存在感と、指先まで行き届いたしなやかな動きが印象的だった。華やかさと力強さを兼ね備えたダンスナンバーで、会場の視線を一身に集め、その歌声の美しさでも魅了。振りや表情の細部に至るまで美しさが宿る、完成度の高いステージを見せた。
ステージ直後には、お茶目な笑顔で手を合わせてから水分補給。センターに戻ると、「みなさんごんばんは！XngHan&Xoulです」とあいさつ。「楽しんでますか？僕もすごい楽しいです！先輩たちと一緒に同じステージに立つことができて、本当にうれしい！」と語り、イヤモニを少し浮かして、歓声をかみしめた。
そして「すごいワクワクです」と胸に手を当て、「10月に東京、大阪でショーケースを開催します。楽しい時間を過ごせるように僕も一生懸命準備するので、楽しみに見に来てください！これからも皆さんたちにかっこいい姿をお見せできるように一生懸命頑張るので、たくさんの応援と愛をお願いします」と一礼。全編日本語で行ったMCは「この後のステージも楽しんでください！」と伝えて締めた。
公演ラストには、全アーティストがラインナップするタイミングも。マイクを持ったSUPER JUNIOR・イトゥクは「『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』でデビューしたスンハン！これからたくさんの応援と関心をお願いします！拍手をお願いします！」とアピール。観客からは温かい拍手が送られた。
XngHan&Xoulは、無限の可能性と幅広いクロスオーバーの意味を持つ「X」を活用したSEUNGHAN（スンハン）によるアーティストブランド。さまざまな分野のクリエイターである別名「Xoul（ソウル）」と団結し、7月31日に1stシングル「Waste No Time」をリリースした。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間30分にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
