気象台は、午後11時25分に、洪水警報を太良町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・太良町に発表 10日23:25時点

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐賀市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜遅く



□洪水警報

11日明け方にかけて警戒



■唐津市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜遅く





