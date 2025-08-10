【洪水警報】佐賀県・太良町に発表 10日23:25時点
気象台は、午後11時25分に、洪水警報を太良町に発表しました。
佐賀県では、11日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。南部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
11日明け方にかけて警戒
■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■多久市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■小城市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■神埼市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■吉野ヶ里町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■上峰町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■みやき町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■有田町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■大町町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日朝
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■江北町
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■白石町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■太良町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 10日夜遅く
□洪水警報【発表】
11日明け方にかけて警戒