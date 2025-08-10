¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍCB³ÍÆÀ¤¬ÌÜÁ°¤Ë¡Ä¥ê¡¼¥ë¤ÎB¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤òÊä¶¯¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥ê¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£10Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï9°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿Ãæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤â¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬´Ö¶á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥±¥ë¥±¥º¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤ÏGK¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÊä¶¯¤È¥í¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ß¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë³ÍÆÀ¤ÎÉ¬Í×À¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥ê¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥¢¥¥Æ³ÍÆÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â3030Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó60²¯±ß¡Ë¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹430Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó8²¯±ß¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿Áí³Û3460Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó68²¯±ß¡Ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¤«¤é¥¨¥ô¥¡¥Ë¥¦¥½¥ó³ÍÆÀ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î³Û¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤Ï¡¢¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2018Ç¯12·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï112»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
