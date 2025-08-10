「私たちは一緒に寝ない」シティのドク、恋人との“プロポーズ秘話”を明かす

マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）のベルギー代表FWジェレミ・ドクがプロポーズの秘話を明かした。

2023年夏にリーグ・アンのレンヌからシティへ移籍し、昨季リーグ戦29試合3得点6アシストを記録した快速ドリブラーのドク。

今年7月末には自身のYouTubeチャンネルを開設し、「ずっと前から、サッカー以外のことをもっとたくさん見せたいと思っていた」とプライベートの一面を積極的に投稿している。

そんな中、ドクは『二人が一つになるとき』というタイトルの最新動画をアップ。パートナーであるシャイリーン・レイモンドさんへのプロポーズについてのエピソードが語られた。

動画は、ドバイでの休暇中にドクが行ったプロポーズを軸に話が展開する。ドクは購入した指輪を披露し、レイモンドさんとの交際初期に指輪のサイズを尋ねたことなどを明かした。

さらにプロポーズでの秘話が紹介された。



ドクは「私たちは1部屋をリクエストしたのですが、ベッドが二つだった。受付に着くと、スタッフはそれを笑っていた。私たちが間違えたと思ったようだね。でも私は『いいえ、本当です』と言った。私たちは一緒に寝ないんだ」と明かした。