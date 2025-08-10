【交通情報】JR九州 大雨に伴う8月11日(月)の運休・減便一覧 ＜特急列車・Ｄ＆Ｓ列車・普通列車・快速列車＞
九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月11日（月）の運行計画について発表しました。
九州各県の広範囲で、運休や減便が予定されています。
※8月10日(日)午後8時30分発表
【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】
以下の列車は、全列車運休となります。
九州横断特急: 熊本～大分・別府
きりしま: 宮崎～鹿児島中央
36ぷらす3: 博多～佐世保
かわせみ やませみ: 熊本～宮地
あそぼーい！: 熊本～宮地
A列車で行こう: 熊本～三角
【普通列車・快速列車】
以下の在来線は、区間によって運行状況が異なります。
鹿児島線 日豊線
荒尾～八代：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め
鹿児島中央～鹿児島：△ 本数を減らして運行
※鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）は運行取り止め
南宮崎～西都城：△ 本数を減らして運行
西都城～鹿児島：× 始発列車から最終列車まで運行取り止め
豊肥線
熊本～肥後大津：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め
肥後大津～宮地：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め
その他
肥薩線（吉松～隼人）：× 始発列車から最終列車まで運行取り止め
三角線（宇土～三角）：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め
吉都線（都城～吉松）：△ 本数を減らして運行