RKK

写真拡大

九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月11日（月）の運行計画について発表しました。

九州各県の広範囲で、運休や減便が予定されています。

※8月10日(日)午後8時30分発表

【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】

以下の列車は、全列車運休となります。

九州横断特急: 熊本～大分・別府

きりしま: 宮崎～鹿児島中央

36ぷらす3: 博多～佐世保

かわせみ やませみ: 熊本～宮地

あそぼーい！: 熊本～宮地

A列車で行こう: 熊本～三角

【普通列車・快速列車】

以下の在来線は、区間によって運行状況が異なります。

鹿児島線　日豊線
荒尾～八代：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め

鹿児島中央～鹿児島：△ 本数を減らして運行
　※鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）は運行取り止め

南宮崎～西都城：△ 本数を減らして運行

西都城～鹿児島：× 始発列車から最終列車まで運行取り止め

豊肥線
熊本～肥後大津：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め

肥後大津～宮地：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め

その他
肥薩線（吉松～隼人）：× 始発列車から最終列車まで運行取り止め

三角線（宇土～三角）：△ 始発列車から夕方頃まで運行取り止め

吉都線（都城～吉松）：△ 本数を減らして運行