１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグが発表した。８１歳だった。かねて病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。

今なお記録と記憶に残り続ける不世出のストライカーとの別れに、日本代表では釜本さんに次ぐ歴代２位の５５ゴールを挙げているアトレチコ鈴鹿ＦＷ三浦知良（５８）が、クラブを通じてコメントを寄せた。

「具合が悪いとお聞きしており、ずっと心配していたのですが、訃報に接しまして本当に残念です。釜本さんは４０歳までプレーされた。あの当時、その年齢までプレーされた選手はほとんどいなかったはずです。ブラジルのサントスの下部組織でプレーしていた４０年近く前のこと。コーチからロッカールームに呼ばれると、シャワーを浴び終えたばかりのペレがいました。『サントスで頑張っている日本のカズだ』とコーチが引き合わせてくれました。するとペレが言いました。『お前、カマモトを知っているか？ 俺の友人なんだ。引退試合にも呼ばれてね。ものすごい太もも、ものすごいシュートを持っている、ものすごいストライカーなんだぞ』日本の選手であることを蔑視されることも多かった時代に、あの『キング・ペレ』がガマさん（釜本さん）を『最高のストライカーだ』と語るのを聞いたとき、日本人としてものすごく誇らしかったことを、今でも思い出します」

「国際Ａマッチとしての代表チーム同士の対戦が限られていた時代に、日本代表で７５得点。クラブチームとの対戦でのゴールも含めたら２００ゴール近くまで到達していたんじゃないですか。ウソか誠か、５０年近く前の当時にイングランドのアーセナルからオファーがあったとも聞きました。そのくらいガマさんの名前は世界にとどろいていました。どの時代でも、評論家の方々から、日本代表は『釜本のようなセンターフォワードがいればもっと強いのに』と、ことあるごとに言われ続けてきたような気がします。時が流れてもそのすごさは、薄れることなく受け継がれていました」

「僕が３４歳のころ、京都サンガでの練習試合を見に来てくださいました。『俺は４０歳間近のころは怪我でほとんど試合に出られなかったけれど、カズは４０歳までしっかりやりきれよ。もう一回代表にいけ』と叱咤していただきました。５８歳までやってしまっていますけれどね。ことあるごとに気にかけてくださって、フォワードとして点を取る孤独さを理解してくださっているんだなと、勝手に喜んでいました。目標とするには遠すぎる方でした。本当にありがとうございました、という感謝の言葉しかありません。心からご冥福をお祈りいたします。三浦知良」