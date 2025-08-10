¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤ÎVHS¤òÅð¤ß½Ð¤»¡ª¡¡±Ç²è°¦¤Ë°î¤ì¤¿¡Ø¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£º£½µ¤Ï¡¢VHSÀ¤Âå¤Î¾®ÌîÀ¥¤¬¡Ø¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ø¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¡¡Netflix¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Á´À¹¤Îº£¡¢¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖVHS¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¦¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤Þ¤À¡¢VHS¤¬°ìÈÌÎ®ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤Î¿Í´Ö¡£±ÇÁü·Ï¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡È¥ì¥ó¥¿¥ëÍî¤Á¡É¤·¤¿VHS¤ò°·¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄÌ¤¤¡¢¥¸¥ã¥±Çã¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂçºî¤«¤é±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡¢Àí¤ê¤¹¤®¤¿ÄÁºî¤Þ¤Ç¡¢100°Ê¾å¤ÎVHS¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃª¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊõÃµ¤·¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¾ðÇ®¤Ï¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¼Âºß¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¡Ö¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡×¡£¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È5Ëü5000ËÜ¡£¤·¤«¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥ì¥¢Êª¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£³¤Â±È×¤âÆ²¡¹¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÈÅö»þ¡É¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥³ー¥¨¥ó·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¿Í¤âÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¿¤À¤Î¥Ó¥Ç¥ª²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡¢±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤«¤éÇÛ¿®¤Ø¡£¡Ö¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡×¤âÊÄÅ¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ªー¥Êー¤Î¥¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î¥µ¥ìー¥ß¤È¤¤¤¦Â¼¤Ë¤¹¤Ù¤Æ´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¡Ö±Ç²èÊ¸²½¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Â¼¤Î¿½¤·½Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Î¸µ²ñ°÷¤À¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ã¥É¥â¥ó¤¬¿ôÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¿¤Á¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥µ¥ßー¥ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£5Ëü5000ËÜ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤Ï¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢µà¤Á²Ì¤Æ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¤òÅð¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¥´ÔºîÀï¤ò·×²è¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤ÎÌë¤Ë¡Ö±Ç²è¤Î»£±Æ¤À¡×¤È¼þ°Ï¤ò¥À¥Þ¤·¡¢¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¤ä¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î±Ç²è¥¹¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬ÁÒ¸Ë¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÅ¸³«¡£´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤Î¤«»Å¹þ¤ß¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ÎÌµÃã¶ìÃã¤Ê¡ÈÃ¥´ÔºîÀï¡É¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤Î¸ä³Ú±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£Ë¡¤ä¾ï¼±¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¡£¤¿¤À¡ÖÂçÀÚ¤Ê±Ç²è¤¿¤Á¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢½ã¿è¤¹¤®¤ë¾ðÇ®¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¡¢Êò¤ì¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«À¶¡¹¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê±Ç²è¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¡£¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿°ìËÜ¤¬¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¥à¥º¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥â¥Î¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤äÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¹ÔÆ°¤â¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤±Ç²è¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤ë¡¢°¦¤È¡¢¾ðÇ®¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¡È¤¢¤Îº¢¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¾®ÌîÀ¥ÂÀ°ìÏ¯¡Ë