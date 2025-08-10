¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î¡È²øÊª¡É»Ñ¤Ë¿È¿Ì¤¤¡¡²ÎËû¤È¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤Î¡È»þ¡É
¡¡¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë2025Ç¯¤Î8·î¡£Å·¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤ÎáÏÂ¤ÎÇ®ÂÓÌë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤¬²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤Î´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£Âè30²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎÆÈ¤êÎ©¤Á¡£Àè½µ¤ÎÇú¾Ð²ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£½µ¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤ò¥¾¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¶²ÉÝëý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡É¤ÎÌ¾¤ÇÉ¾È½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢»þ¤¬Íè¤¿¤«¡×¤È²ÎËû¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î³¨¡É¤òÉÁ¤«¤»¤è¤¦¤ÈÂ¥¤¹¡£ÄÕ½Å¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËí³¨¡×¡£É½¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤±¤ë¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÏºî¤Î¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÙ±¤ë¿Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎËû¤Î´ãÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤Êì¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤Î¸¸±Æ¡£¡Ö¤¢¤¿¤·¤òÉÁ¤¤¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¤¤¡£»¦¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ãË°¤Â¤é¤º¡×¤ÈÎä¾Ð¤¹¤ëÀ¼¤¬¼ª¸µ¤ò¤«¤¹¤á¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊì¤Î¾ðÉ×¤À¤Ã¤¿¥ä¥¹¡Ê¹âÌÚ¾¡Ìé¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤Õー¤ó¡¢¤³¤ì¤¬¿Í»¦¤·¤Î³¨¤«¡×¤ÈÓÞ¤ëÀ¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£Ëí³¨¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È²ÎËû¡É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬Èà¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡×ÉÁ¤¯¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡È¼«Ê¬¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É²ÎËû¤Î¿´¤Ï¹õ¤¤°Ç¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ËÏ¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿³¨¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èà¤Î¿´¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë²ÎËû¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏÌÌ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÍ·¤ó¤ÀÄ»»³ÀÐ±í¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤À¡£ÍÅ²ø³¨»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ±í¤Ï²ÎËû¤ò¡Ö»°¤ÄÌÜ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï³Û¤ËÀÚ¤ê½ý¤È¤¿¤ó¤³¤Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÍÆ»Ñ¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÐ±í¤Ï¸À¤¦¡¢¡Ö»°¤ÄÌÜ¡¢¤Ê¤¼¤«¤è¤¦¤ËÌÂ¤¦¡©¡¡¸«¤¨¤ëÅÛ¤¬ÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤¨¤Ì¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤í¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ì¤â¤Î¤ò¸½¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢³¨»Õ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤¿¼Ô¤ÎÌ³¤á¤¸¤ã¡×¤È¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÐ±í¤Ï¡¢²ÎËû¤¬¡È¸½¡É¤È¡ÈÍÅ¡É¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«ÄÌ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ã¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¡¢ÄÕ½Å¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤Ï¡¢²ÎËû¤Î³¨¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¾¦µ¡¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»þ¡×¤È¤Ï¡¢¸Ê¤¬¡Ö»°¤ÄÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡á¼«Ê¬¼«¿È¤Î²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö»þ¡×¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÄÕ½Å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄïÊ¬¤«¤é¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î³¨»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¡Ö»þ¡×¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀ®Ä¹¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£ÄÕ½Å¤ÎÈß¸î¤òÎ¥¤ì¡¢ÀÐ±í¤Î¤â¤È¤Ç³¨»Õ¤È¤·¤ÆÀº¿Ê¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À²ÎËû¡£Èà¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤â¡¢¤½¤Î´ò¤·¤¯¤â¼ä¤·¤¤ÄË¤ß¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÀÐ±í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢Æ°¤½Ð¤¹¤Ù¤¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£Âè30²ó¤Ç¤Ï¡¢²ÎËû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¡Ö»þ¡×¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢°Õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤·Á¤ÇÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¾·³¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Äê¿®¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÉ½ÉñÂæ¤ÇÊÖ¤êºé¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤«¤é¡ÖËëÀ¯¤Ë·È¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÊØ¤ê¤¬Íè¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊØ¤ê¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î³Î¿®¤µ¤¨¤â¡¢¼£ºÑ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÄê¿®¤Ï¡¢ÍÜ»Ò¤Î·ï¤ò°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¤ß¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¼£ºÑ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°Õ¼¡¤òº¨¤à¤è¤¦»Å¸þ¤±¤é¤ì¡¢»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤ËÁþ¤·¤ß¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Äê¿®¡£ËëÀ¯¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë°Õ¼¡¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¥±¥Á¤òÉÕ¤±¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âË´¤Â©»Ò¡¦°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯Î©¤ÆÄ¾¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë°Õ¼¡¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤â¡¢¾·³¡¦²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤À¤±¤¬¡ÖÀµÄ¾¼Ô¤À¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²È¼£¤ò±Ç¤¹²èÌÌ¤Î°Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Ä¹°ú¤¯±«¤ÇÍÛ¤¬º¹¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²È¼£¤¬°Õ¼¡¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÉÔµÈ¤ÊÍëÌÄ¤¬¹ì¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼£ºÑ¡£±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤éÉñ¤¤ÍÙ¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¼Â¤ËÉÔµ¤Ì£¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÐúÑ´»Õ¤Î¤è¤¦¤ËÎ¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾·³¤ÎÀ¤·Ñ¤®ÌäÂê¤â¡¢ÀªÎÏÁè¤¤¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡×¶Ú½ñ¤ÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤¬¿Ê¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÅ·¤Ë¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¸À¤¦¤Î¤À¡£¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤³¤Î¼ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶½Ê³¤Ö¤ê¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤³¤½¡¢¼£ºÑ¤ÎÃæ¤Ë±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÅ¤¬Øá°Í¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Î¡È²øÊª¡É»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¡£¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿È¿Ì¤¤¤¹¤ëÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë