¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦±é¤È¤·¤Æ¤â¹ë²Ú¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌÌ¡¹¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½¸·ë¡½¡£¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖMUSIC GIFT 2025 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤í¤¦ ´õË¾¤Î²Î¡Á¡×(NHK)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢Âç¿¹¸µµ®¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌø°æ¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¤È¡¢¿ó¤ÎÉãŽ¥À¶Ìò¤ÎÆóµÜ¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ÎÂç¿¹¤¬ÊÂ¤ó¤À3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£Çò¤ÈÀÄ¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦±é¤È¤·¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ìø°æ¿ó¤È¤½¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¤È´¶³´¿¼¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¦!!!¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê±ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡!!!¡¡¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë!!¡×¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ÆÉ¡·ì½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¢ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£