¡ÖÉúÀþ?¡×àÅÅ·âº§á¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼&Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢8Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤³¤³¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿...Àâ¡×¡Ö·ëº§¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«!?¡×
¡Ö8Ç¯Á°¤Ë?¡×¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼(41)¤¬X¤Ç½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß(30)=²Æì¸©½Ð¿È=¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£8Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÇ¡²¿¤»¤óÆó¿Í¶¦¤Ë¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·»þ¤Ë¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÎÁêÊý¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Î8Ç¯Á°¤ÎÅê¹Æ¡£2017Ç¯4·î21Æü¤ËÅö»þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ëº§È¯É½¸å¤«¤é¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÉúÀþ?¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿...Àâ¡×¡Ö8Ç¯Á°¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢¡¢¡©¡×¡Ö8Ç¯¸å·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤2¿Í¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤éÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¡©¤¤¤Ä¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡×¡Ö¿ä¤·¤È·ëº§¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤À¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡ª¤³¤Î»þ¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£