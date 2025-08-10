◇セ・リーグ 阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日 京セラD）

阪神・藤川監督は126球で2失点完投した才木を称えた。

「（最後まで）いかなきゃいけないですね。連投中の投手（がいて）、それからドリスにしても昨日（9日に）20球以上投げてますから。今日に関しては才木に渡したいゲーム。行けるような展開でしたから」

2連投中の石井、及川は直近5試合で4試合に登板していたこともあって、使いづらい状況。2人と同じ頻度で投げていた湯浅を、この日ベンチから外した。9連戦のまっただ中で苦しいブルペン事情を才木が救った。村上と並ぶエース格として、指揮官は更なる飛躍を期待した。

「（いい）状態は続いていますね。あとは前半戦で少し今の姿で大丈夫かなというのがあった。パフォーマンスがいいので、それを1つずつ乗り越えていくことで心が安定してくるので、次はさらに楽に投球できると思いますね」

31号ソロを含む4安打の打撃だけでなく、守備でも貢献した佐藤輝を、藤川監督は賞賛した。

「打つも守るも走塁も、本当に素晴らしい姿をずっと見せてくれていますから。これだけ心強い4番打者というのはね、今、最も誇れる選手と思います。勇ましい姿を見てましたね、僕もね」

藤川監督は、プロ初の3安打猛打賞をマークした高寺にも評価した。「コーチたちにも、今の良い状態をよく覚えておいてくれと。崩れた時にもフォローができるような態勢を整えようじゃないかというところでいる」。3試合連続複数安打の勢いを認めながらも、日替わり左翼の継続を示唆するように、「本当に選手全員が切磋琢磨をしながらやってくれていますから、明日（11日）以降もどの選手の状態がいいのか、楽しく見ながら戦いたいですね」と語った。

9連戦の6試合を終え、11日から敵地で広島と戦う。

「明日の先発は大竹の予定。また心強い投手ですから、いいゲームができるようにしたい。このブラックタイガースが非常に良かったので、楽しいヤクルト3連戦でした」